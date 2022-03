MOSE, Corte dei Conti: necessario riordino normativo e monitoraggio opere

(Teleborsa) - Lail “Controllo-Referto (follow-up) sulla salvaguardia della laguna di Venezia e sullo stato di esecuzione delle opere dele del piano di gestione e di avviamento”. E' stato rilevato cheriscontrate dalla Corte nel 2020, nonostante vi siano. Da un lato, "il rinnovato" finalizzato al completamento dell'opera dei soggetti coinvolti - Provveditorato, Consorzio Venezia Nuova, Commissario Straordinario - e dall’altro, l’iniziativa delper rendere stabile e organica la collaborazione tra gli organismi competenti per la rilevazione delle maree.che tuttora caratterizza le opere in esame - afferma la Corte -che, unica nel panorama dei lavori pubblici, ha subito negli annitali da rendere estremamente- per i soggetti esterni chiamati al controllo e per quelli parte del rapporto negoziale - una chiaravia via in corso d’opera".Iltra Amministrazione statale e Consorzio Venezia Nuova in qualità di concessionario unico, viene regolato da un, snodatosi attraversononché altri atti aggiuntivi collegati a ciascun Atto Attuativo. Il Piano di esecuzione degli interventi da realizzare è costituito da 61 lotti funzionali a corpo, ognuno dei quali suddiviso in elementi stralcio connessi alle risorse via via disponibili."Permane, dunque, lainsieme agli interventi ad essi collegati, per una puntuale visione complessiva del sistema contrattuale", ribadisce la Corte.L’avvenuta istituzione dell'- si afferma -dei problemi di governance rilevati, poiché "a quasi due anni dalla sua entrata in vigore il disegno legislativo è rimasto del tutto inattuato e le competenze attribuite all’Autorità continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei vari settori interessati". Di qui la necessità di "procedere all’immediatoe alla ricostruzionee degli interventi" e "dei tempi di completamento delle opere".