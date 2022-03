Piazza Affari stabile. Bene utility e lusso

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Moncler

Terna

Snam

Saipem

Pirelli

Unicredit

BPER

Technogym

Danieli

Ferragamo

OVS

Juventus

GVS

Sesa

Intercos

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Gli investitori hanno difficoltà nello scegliere una direzione precisa a causa delle. "L'incertezza politica avvolge e rende imperscrutabile lo scenario economico e il vero rischio è un errore di policy delle banche centrali - ha commentato Carlo Benetti, Market Specialist di GAM (Italia) SGR - Per il risparmiatore, la difesa contro l'inflazione è offerta da strumenti di investimento che diano protezione "reale" come le azioni, direttamente associate alla crescita economica."intelligente", quella cioè attenta alle proprietà di decorrelazione tra asset class, e nella gestione attiva, la selettività è lo strumento affilato che sceglie, distingue, differenzia".Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,098. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.941,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 114,5 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.piccola perdita per, che scambia con un -0,41%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.598 punti, sui livelli della vigilia.Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); in rosso il(-0,72%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,72%.In luce, con un ampio progresso dell'1,75%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,55%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,37%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,49%),(+5,08%),(+2,49%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.In apnea, che arretra del 2,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,69%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,50%.Tra i dati01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 52,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 58,2 punti)10:00: PMI composito (atteso 53,9 punti; preced. 55,5 punti)10:00: PMI servizi (atteso 54,2 punti; preced. 55,5 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 212K unità; preced. 214K unità).