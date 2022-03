SACE si conferma motore del Paese: mobilitate risorse per 42 miliardi nel 2021

(Teleborsa) - Nel corso del 2021,ha portato avanti la sua, centrando anche gli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria del modello di business. Il Gruppo ha realizzato nel 2021 un risultato lordo positivo di 138,5 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto all’esercizio precedente, ed un(79,7 milioni nel 2020). Il ROE si è attestato al 2,8%.I risultati presentati oggi sono frutto del, che hanno realizzato performance record, grazie al progressivo sviluppo di sinergie di gruppo e a un’offerta di strumenti assicurativo-finanziari sempre più digitale e integrata."Sono molto orgoglioso di questi risultati straordinari, frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto tutto il Gruppo SACE impegnarsi con grande senso di responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e della nostra, sempre più ampia, missione di sostegno alle imprese e al Sistema Paese, in un contesto così complesso", ha dichiarato, Amministratore delegato di SACE."Negli ultimi due anni - ha aggiunto - abbiamo promosso una collaborazione intensa e proficua con tutti gli attori del Sistema Paese – imprese, sistema bancario e assicurativo, istituzioni – attivando importanti sinergie, fondamentali per rafforzare la competitività delle aziende e dell’economia italiana".L’approccio attento e prudente nella gestione delle garanzie pubbliche è confermato dalla, che consente di mantenere intatto il ruolo di supporto all’economia italiana nonostante le nuove incertezze e la volatilità generata dal recente conflitto tra Russia e Ucraina, il cui impatto verrebbe comunque assorbito, anche nello scenario più avverso, dalle riserve tecniche e patrimoniali.Il, sostanzialmente stabile rispetto al 2020, mentre le riserve tecniche ammontano a circa 5,2 miliardi di euro (+5%).In un 2021 caratterizzato da una solida ripresa economica, dopo la crisi pandemica,che le sono stati affidati, raggiungendo tutti gli obiettivi assegnati. Ledelle imprese, il ruolo tradizionale in cui opera SACE, sono aumentate dellì8% a, a cui si aggiungonoattraverso le cosiddette Garanzie Green.I totale delle risorse mobilitate ha dunque raggiunto i, con volumi raddoppiati rispetto al periodo pre-pandemico."Queste risorse hanno supportato l’intero tessuto imprenditoriale italiano - ha sottolineato l'Ad Francesco Latini - con una maggiore penetrazione del segmento PMI e MID Corporate, un’attenzione crescente alla sostenibilità, un’ampia diversificazione dei settori e una netta riduzione del peso dei settori concentranti, tra cui il crocieristico. Un supporto che, paragonato al periodo pre-pandemico, è complessivamente raddoppiato".Sono infattinell’anno, arrivando a, di cui il, per un totale di circa 33mila aziende attive, a cui si aggiungono 7.000 controparti ingaggiate attraverso l’hub formativo SACE Education.