Seduta tonica per l'indice delle società assicurative (+1,41%)

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dalIlha aperto a 19.685,6 in crescita dell'1,41%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 303, dopo aver avviato la seduta a 303.Tra le azioni italiane adell'indice assicurativo, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,59%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,40%.Tra i titoli adel comparto assicurativo, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,93%.