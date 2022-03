SIMEST, 1 milione di euro per la crescita internazionale di Pantofola d’oro

(Teleborsa) -supporta il consolidamento e la crescita internazionale di, storico marchio, leader nella produzione di scarpe da calcio, abbigliamento e calzature per il tempo libero. Attraverso il, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell’ultimo anno la società del Gruppo CDP ha finanziato l’azienda marchigiana per oltre, di cui il 10% circa a valere sui recenti stanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Le nuove risorse hanno permesso a Pantofola d’Oro di investire sull’immagine e ampliare la propria notorietà partecipando alle ultime due edizioni di, vetrina strategica per la moda maschile a livello globale, e di potenziare la presenza digitale del brand, grazie alla nuova piattaforma e-commerce rivolta al Nord America, tra i mercati di sbocco più rilevanti in termini di bacino di utenza, attitudini e passione per il Made in Italy.La collaborazione fra SIMEST e Pantofola d’oro ha avuto inizio nel 2018, anno in cui è stata finanziata l’apertura del primo negozio monomarca in USA, nel quartiere Soho a. “L’intero mercato legato al tempo libero ha subito un forte rallentamento durante gli ultimi due anni, legato alle restrizioni logistiche che sono state imposte – in momenti e modalità differenti – in tutto il mondo. – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Pantofola d’Oro – Il supporto di SIMEST ci ha consentito di investire su nuovi modelli realizzati con materiali sostenibili, di promuovere il nostro marchio sui mercati internazionali valorizzando l’artigianalità della nostra produzione eseguita interamente in Italia e di potenziare il canale di e-commerce diretto agli USA, che ci permetterà di offrire, anche on-line, prodotti e servizi sempre più esclusivi”., Amministratore Delegato di SIMEST, ha aggiunto: “E’ soprattutto nei momenti di incertezza e difficoltà che SIMEST interviene con azioni concrete per supportare le imprese italiane di eccellenza. Il distretto calzaturiero marchigiano è uno dei fiori all’occhiello della nostra produzione artigianale: un know how invidiabile riconosciuto in tutto il mondo che è nostro compito valorizzare e preservare.”In oltre 130 anni Pantofola d’Oro ha scritto la storia delle, con un costante impegno in ricerca e innovazione che l’ha portata ad evolversi anche nel settore del “casual”, con modelli tutti fatti interamente a mano in Italia. Dal 2020, SIMEST ha supportato attraverso l’erogazione di finanziamenti circa 14 mila imprese che hanno investito in progetti di espansione e consolidamento internazionale 5,4 miliardi di euro. Di questi, oltre 800 milioni di euro sono stati erogati grazie alle risorse affidate a SIMEST dal PNRR.