Svetta Technogym, ricoperture dopo risultati 2021

Technogym

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 7,27 con un. Il titolo della società - quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness - sta registrando un balzo in borsa il giorno dopo la arrivata ieri a mercati aperti ). Con il titolo che rimane comunque in calo del 13% da inizio anno, il rialzo odierno è caratterizzato da"I risultati sono nel complesso positivi e in linea con le attese, mostrando una buona ripresa rispetto al 2020, ma. E secondo il management l'anno in corso sta mostrando una continuazione del trend positivo", hanno scritto gli analisti di Bestinver."Guardando al futuro, nonostante le incertezze legate al drammatico scenario geopolitico,, perché l’esercizio fisico, supportato dalla tecnologia, è fondamentale per garantire risultati in termini di benessere, sport e salute", ha detto l'ADA livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 7,525 e successiva a 8,2. Supporto a 6,85.