Agcm, il Tar annulla multa da 10 milioni di euro a TicketOne per abuso di posizione dominante

(Teleborsa) - Il Tar del Lazio ha deciso di annullare il provvedimento dicontropere ha cancellato quindi la maximulta da oltrealla società operante nel settore di ticketing per eventi di musica, teatro, sport, cinema e cultura. La notizia è arrivata direttamente da TicketOne che "accoglie con grande soddisfazione la sentenza", si legge in una nota."Ilha riconosciuto l'infondatezza delle accuse mosse contro la nostra Società e la correttezza del nostro operato", prosegue. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ricostruisce TicketOne, "aveva irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro alper abuso di posizione dominante". La società aveva respinto le affermazioni contenute nel provvedimento dell'Antitrust e si era appellata al Tar.Oggi la decisione. "Ilha annullato il provvedimento dell'AGCM dichiarandone l'illegittimità. La sentenza – scrive oggi la società – ha accolto le difese di TicketOne con le quali era stato dimostrato che la tesi accusatoria di AGCM non era sostenuta da un adeguato approfondimento istruttorio", ha concluso la nota.