Borse europee caute guardano all'Ucraina

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, mentre gli investitori continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi del conflitto in Ucraina , cercando di valutare l'impatto delle nuove sanzioni annunciate contro Mosca.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 109,7 dollari per barile, con un ribasso del 2,34%.Lieve calo dello, che scende a +150 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,01%.piatta, che tiene la parità, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,31%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.391 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.636 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,34%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,55%.In luce, con un ampio progresso dell'1,78%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,15%.Crolla, con una flessione del 2,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,74%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,12%),(+2,10%),(+1,90%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,15%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.Tra ledi maggior peso:08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7,8%; preced. 9,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 2,6%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 35,7%)09:00: PIL, annuale (atteso 5,2%; preced. 3,5%).