Crowdfundme guida dematerializzazione quote srl

(Teleborsa) - "si pone alla guida, insieme adella road map che condurrà, ci auspichiamo in tempi brevi, alla dematerializzazione delle quote di aziende Srl". Lo ha affermatopiattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari, nel corso delorganizzato da"CrowdFundMe è la piattaforma ideale per fare da apripista alla rivoluzione della dematerializzazione – ha proseguito–. Finora abbiamo lanciato 192 campagne di equity crowdfunding di successo, raccolto 73 milioni di euro, totalizzato 21.500 investimenti per un investimento medio di 3.200 euro. Le nostre emittenti si sono fortemente rivalutate nel tempo, alcune quotandosi o realizzando un'exit. Per il futuro, le PMI e gli investitori sarebbero ancor più avvantaggiati dalla possibilità di uno scambio più agile e meno costoso delle quote, evitando passaggi burocratici e notarili. La dematerializzazione, inoltre, andrebbe a potenziare l'ottimo lavoro che stanno svolgendo le bacheche elettroniche per lo scambio quote".Durante l'evento – al quale hanno preso parte, oltre all'ad di CrowdFundMe,, head of Business Development Issuers di Euronext Securities Milan;, head of Italy Regulation di Euronext;, partner, ADVANT Nctm; edhead of Legal Post Trade, Euronext – si è parlato dei passi legislativi fatti finora in questo ambito e di come creare condizioni migliori per la crescita di un mercato secondario regolamentato. In particolare, la dematerializzazione consentirà di rendere più liquidi gli asset detenuti nelle Srl, per esempio favorendo gli scambi di quote tra investitori che hanno un portafoglio titoli presso diversi operatori finanziari, senza ricorrere a lunghe procedure burocratiche e senza andare dal notaio. Inoltre, sarebbe possibile intervenire su alcune procedure per semplificare le operazioni di fundraising da parte delle PMI, anche grazie al contributo delle piattaforme di equity crowdfunding.