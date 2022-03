Energia, il piano Usa per rifornire di Gnl l'Europa: oggi atteso l'annuncio

(Teleborsa) - Accordo traper aumentare le forniture didal continente americano. Il Financial Times ha infatti riportato che la Casa Bianca sta finalizzando unper fornire fino adi Gnl entro la fine del 2022 così da aiutare l’Ue a ridurre la sua dipendenza dalla Russia. L'annuncio di tale accordo è atteso per oggi quando il presidente americano incontrerà la presidente della Commissione europea,, prima di partire per la Polonia.Von der Leyen ha più volte ribadito la necessità europea di fare ricorso a maggiori forniture di gas dagli Stati Uniti, almeno "per i prossimi due inverni". Oggi i paesi dell’Unione Europea importano il 90% del gas naturale utilizzato per generare, riscaldare le abitazioni e fornire l’industria, con lache fornisce quasi il 40% del gas alla Ue e un quarto del suo petrolio. Per questo Bruxelles sta ora cercando modi per ridurre la sua dipendenza dal gas russo diversificando iDall'altro lato dell'Atlantico non si starebbe pensando ad un aumento dellaquanto piuttosto a dirottare verso l’Europa un quantitativo di gas naturale liquefatto sufficiente ad aiutare l’Europa a ricostituire le sue scorte aprima del prossimo inverno. L'ipotesi è stata segnalata dagli analisti della banca. Al momento la vera incognita però è che il flusso di gas dalla Russia che potrebbe interrompersi dopo l'aggravarsi della crisi e la richiesta di Vladimir Putin di essere pagato in. Goldman Sachs ha fatto comunque notare quanto poco sia probabile che le forniture Usa siano in grado di limitare la crescita dei prezzi del gas, almeno finché non ci sarà una significativa crescita delle. Uno scenario previsto non prima del 2025.Nel frattempo anche dalsono arrivati segnali di chiusura per il gas russo. La utilityha pubblicato unaper l’acquisto di una spedizione di gas naturale liquefatto con una clausola che richiedeva esplicitamente che il carico non provenisse dalla Russia. Secondo Bloomberg potrebbe essere la prima gara di Gnl a vietare specificamente il gas di Putin.