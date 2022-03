Fisco: esame Aula verso slittamento, manca accordo su uscita da flat tax

(Teleborsa) -

Il dibattito in Aula sulla riforma fiscale rischia di slittare rispetto al calendario, che voleva l'avvio del dibattito lunedì prossimo 28 marzo. Il presidente della commissione Finanze Luigi Marattin ha chiesto infatti al presidente della Camera Roberto Fico un allungamento dei tempi perché non c'è ancora l'intesa "politica" fra le forze di maggioranza.







A dividere i partiti della maggioranza è innanzitutto la flat tax. Il testo del governo prevede un regime forfettario sino alla soglia dei 65mila euro ed un periodo transitorio di due anni per passare al regime ordinario.



La Lega spinge però per alzare il tetto del regime forfettario a 100 mila euro ed applicare una aliquota fissa del 20% sino a questa soglia.



Il Pd pensa ad un passaggio "agevolato" verso l regime Irpef ordinario e rigetta l'ipotesi di innalzamento del tetto, mentre il M5S si fa fautore della cosiddetta "easy tax", che prevede un'uscita graduale dal regime forfettario in tre anni per evitare lo "scalone" che si creerebbe con il superamento della soglia dei 65mila euro.



Fra le proposte accolte dal governo il cashback fiscale a firma M5S, cioè la possibilità che le detrazioni relative a farmaci, spese mediche, assistenza ed altre spese socio-sanitarie siano accreditate direttamente in conto corrente, se saldate tramite strumenti tracciabili.



In ballo anche la discussione sulla rateizzazione del secondo acconto Irpef di novembre 2022, proposta dalla Lega, con pagamenti previsti nel semestre gennaio-giugno 2023 e riduzione della ritenuta d’acconto. Assieme a Forza Italia c'è poi la proposta di estendere l’abolizione dell’Irap anche alle società di persone e studi associati.