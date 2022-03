Imprese, cresce la digitalizzazione: aziende puntano su pagamenti elettronici, Cloud e cybersecurity

(Teleborsa) - All'inizio della pandemia le imprese hanno puntato soprattutto sul cloud, per sostenere il lavoro dei dipendenti in smart working, e sui pagamenti elettronici per soddisfare la domanda crescente dei consumatori confinati nelle mura domestiche. Progressivamente hanno, inoltre, volto l'attenzione alla cybersecurity, investimento che si sta rivelando quanto mai strategico nel contesto attuale. È quanto emerge dastrutture istituite dalle Camere di commercio nell'ambito del Piano nazionale impresa 4.0. L'analisi effettuata dasi basa sulleil test di autovalutazione della maturità digitale, presentate oggi nel corso dirassegna organizzata da IoRiparto in collaborazione con la"La pandemia, con le restrizioni che ne sono derivate, ha accelerato la corsa degli imprenditori all'utilizzo del digitale. Sono quasi 450mila le imprese aiutate dai Pid delle Camere di commercio in questo percorso di innovazione ed i risultati cominciano a vedersi: il livello di maturita' digitale delle nostre imprese e' aumentato di circa il 9% rispetto al periodo pre-Covid – sottolinea il–. È ancora marcata, però, la distanza tra le aree del Paese: le regioni del Mezzogiorno hanno una maturità digitale inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto a quelle del Centro-Nord. Un gap che dovrà essere ridotto anche grazie ai progetti del Pnrr".Tra le, adottate dalle imprese, la più diffusa è stata quella relativa ai(utilizzata oggi dal 41,3% delle imprese) che nel 2020 si collocava al terzo posto; al secondo posto segue il, al primo posto nel 2020, (pari al 39,1%) e al terzo posto la(quarto posto nel 2020) che cresce progressivamente di importanza (pari al 35,8% degli utilizzi). Rispetto al 2018, lesono aumentate di 8 punti percentuali; quelle che si avvalgono die che hanno avviato undi 9 punti.Gli eventi di questi ultimi due anni hanno impresso una, anche a seguito delle azioni di informazione, sensibilizzazione e primo accompagnamento offerte dai Pid. I risultati cominciano a vedersi: i più abili con le nuove tecnologie (ie glicioè coloro che applicano con successo i principi dell'Impresa 4.0) sono aumentati di oltre 7 punti percentuali, passando dal 9,78% del 2018 al 17% del 2021. Gli, che corrispondono a coloro che hanno digitalizzato buona parte dei processi, sono aumentati di 9 punti percentuali, salendo al 38,4% dal 29% di 4 anni fa.Tuttavia, pur diminuendo,. Gli, che hanno una gestione tradizionale dei processi aziendali, e gli, che utilizzano solo strumenti digitali di base, sono oggi circa il 45% rispetto ad oltre il 60% del 2018.La crescita della maturità digitale in questi anni è stata più consistente tra lerispetto a quelle agricole, tra le attività di medie e piccole dimensioni rispetto alle imprese micro e tra quelle che operano all'interno di una filiera (B2B) rispetto a quelle che hanno rapporti con il cliente finale e sul mercato (B2C).La digitalizzazione sta cambiando anche l'approccio delle imprese ad alcuneNel 2021, le imprese che svolgono con regolaritàregistrano un livello di maturità digitale pari a 2,7 (su una scala da 1 a 4), superiore a quelle che la svolgono saltuariamente, che si attestano ad un valore medio pari a 2,3, o non la effettuano affatto che si fermano a 2,1. Sempre nello stesso periodo PIDOsserva rileva che le imprese più innovative, quelle cioè che investono di più in brevetti o detengono titoli di proprietà industriale, hanno un livello di maturità digitale pari a 2,58 maggiore alle media generale che si attesta su 2,23.