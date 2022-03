La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,02%, a 34.708 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,43%.In netto miglioramento il(+2,2%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,49%).(+2,71%),(+1,96%) e(+1,69%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,94%),(+2,27%),(+2,03%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,71%.Tra i(+9,82%),(+6,99%),(+6,94%) e(+5,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,03%.In apnea, che arretra del 4,31%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,47%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,77%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,5%; preced. -5,7%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,7 punti; preced. 62,8 punti)14:30: Redditi personali, mensile (preced. 0%)14:30: Spese personali, mensile (preced. 2,1%).