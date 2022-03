Mercati europei positivi. A Milano scatta TIM. Crolla Saipem

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre gli investitori continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi del conflitto in Ucraina. Si muove in calo la Borsa di Mosca, nel secondo giorno di riapertura parziale.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.955,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 110 dollari per barile, in netto calo del 2,07%.Si riduce di poco lo, che si porta a +151 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,01%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,01%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,83%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,76%, a 24.586 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,81% rispetto alla chiusura precedente.Tra idi Milano, in evidenza(+4,38%) alle prese con il riassetto e le mosse degli investitori da KKR a Cvc.Bene inoltre(+4,02%),(+2,94%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,94% dopo aver annunciato una maxi perdita ed una manovra finanziaria per risanare i conti.In apnea, che arretra del 2,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,07%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,54%.di Milano,(+4,48%),(+3,76%),(+3,12%) e(+2,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 7,8%; preced. 9,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 2,6%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 35,7%)09:00: PIL, annuale (atteso 5,2%; preced. 3,5%).