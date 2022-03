Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari (-1,08%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Fineco

BPER

media capitalizzazione

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Illimity Bank

small-cap

Banca Sistema

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 8.416,8, in diminuzione di 90,94 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 89, dopo aver avviato la seduta a 90.Tra le azioni più importanti del comparto bancario di Milano, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dell'1,28%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Tra i titoli adell'indice bancario, retrocede, con un ribasso dell'1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,70%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Tra ledi Milano, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dell'1,22%.