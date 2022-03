Valore Cultura, Sciacca (Generali): "Un progetto valido per rendere l'arte accessibile a tutti"

Generali

(Teleborsa) -si ripropone come uno dei protagonisti del panorama culturale italiano, incentivando l'arte contemporanea e riaprendo Palazzo Bonaparte, il luogo simbolo di Generali Valore Cultura a Roma. Ne ha parlato a Teleborsa, Direttore comunicazione e sostenibilità di"L'arte italiana all'estero è molto conosciuta per quanto riguarda l'antico, sicuramente meno riconosciuta per quanto riguarda l'arte contemporanea, quindi gli artisti nati dopo il 1960, che trovano meno spazio per esporre all'estero"."Il ruolo di Generali è stato definito alcuni anni fa con il progetto Valore Cultura: la promozione e la protezione dell'arte per renderla accessibile a un pubblico sempre più vasto"."Il Palazzo Bonaparte tre anni fa lo abbiamo inaugurato come primo luogo Valore Cultura, quindi l'abbiamo aperto alla città per accogliere delle mostre, dei momenti culturali e oggi l'abbiamo riaperto dopo la pandemia con un'emozione nuova, e con questo appuntamento che vuole contribuire nella riflessione di come sviluppare l'arte de giovani artisti di oggi".