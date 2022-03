Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

finanziario

Travelers Company

Chevron

IBM

Honeywell International

Home Depot

Salesforce.Com

Dexcom

Constellation Energy

Exelon

Intuitive Surgical

Moderna

Mercadolibre

Okta

Lucid

(Teleborsa) -, con il, che termina a 34.861 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.543 punti.Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); leggermente positivo l'(+0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,28%),(+1,48%) e(+1,31%).Tra i(+1,89%),(+1,81%),(+1,66%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,61%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,38%.(+2,69%),(+2,65%),(+2,34%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,66%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,15%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,4%; preced. 18,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 107 punti; preced. 110,5 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,51 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (preced. 0%)14:30: Spese personali, mensile (preced. 2,1%).