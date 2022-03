AdR, al via Summer 2022 con prospettive di forte ripresa del traffico

(Teleborsa) -, che rafforza il suo network soprattutto verso il Nord America e con lache, per la prima volta, effettuerà un collegamento diretto tra l’Europa e l’Australia.Durante la stagione estiva, che, si prospetta un apprezzabile, con punte di attività attese al di sopradella capacità offerta e dei voli operati rispetto allo stesso periodo del 2019. Più in dettaglio, ilsi sta rapidamente sviluppando sulle tratte intercontinentali, speciedove le compagnie statunitensi stanno programmando una stagione estiva senza precedenti, conrispetto ai posti offerti nello stesso periodo del 2019.Confrontando la Summer 2022 con il periodo pre-Covidaerei dei qualiprecedentemente non servite con voli diretti nemmeno nel 2019."Nonostante una situazione ancora complessa ci sono i presupposti perché il 2022 sia un anno di ripresa del traffico con la prospettiva per i due scali della Capitale di tornare giocare un ruolo cruciale nello sviluppo della filiera economica legata al turismo ed ai trasporti a livello nazionale", afferma, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, aggiungendo che sui punta soprrattutto sul "dinamismo dei vettori americani" e sulla "£rivitalizzazione del traffico in Europa" che si prospetta torni alla quasi normalità nel corso dell’anno."ADR prosegue con determinazione il proprio piano di investimenti - sottolinea l'Ad - con particolare attenzione a sviluppo, sostenibilità e innovazione anche in vista degli appuntamenti del, che rappresentano grandi opportunità per Roma e l’intero Paese".Fra lequella che desta più interesse è, che collegherà per la prima volta l’Europa Continentale con l’Australia con un volo no stop tra Roma a Perth per poi proseguire con lo stesso volo su Sydney.Anchedebutterà in Italia volando tra Roma e Calgary in Canada, mentreavvierà il collegamento diretto per il Bahrain earricchirà l’offerta di voli per Reykjavík.Sul corto raggio i collegamenti con Tangeri, Girona e Figari ad opera di Ryanair, Strasburgo con Volotea, Montpellier con Transavia. Da non dimenticare inoltre lo sviluppo di Wizz Air che, dopo aver lanciato la base di Fiumicino con 4 aerei ed oltre 30 rotte avviate nel 2021, prevede l’inserimento di un quinto aereo nel corso della Summer 2022 e l’attivazione altre 18 nuove rotte.Va segnalata anche ITA Airways che vedrà nei prossimi mesi un graduale rafforzamento sulle principali direttrici di corto e medio raggio, così come un apprezzabile progresso nella connettività intercontinentale: dopo New York si aggiungeranno Miami e Boston ad inizio marzo, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo Haneda da giugno.