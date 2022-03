Agricoltura, ENEA: al fianco dei produttori di olio, vino e pasta contro gli effetti dei cambiamenti climatici

(Teleborsa) - Olio d’oliva, vino e pasta, elementi chiave dellatutelata dall’come patrimonio dell’umanità, potranno contare sui servizi climatici messi a punto da, il principale progetto di ricerca UE suche ha coinvolto 16 partner in 6 Paesi diversi, tra cui in Italia ENEA per il coordinamento globale e Barilla per la pasta. I servizi climatici offerti permettono di trasformare dati climatici e altre informazioni in trend, analisi economiche, proiezioni e tendenze su scale temporali diverse, dalle poche settimane fino ai decenni, e forniscono supporto alle decisioni strategiche nonché all’adozione di buone pratiche nel settore agricolo.“In 4 anni MED-GOLD ha costruito una solida alleanza fra scienziati e grandi imprese per preservare dall’impatto del cambiamento climatico globale le eccellenze alimentari delle nostre tavole, coinvolgendo grandi realtà mondiali come la spagnola DCoop per l’olio d’oliva e la portoghese Sogrape Vinhos per il vino, oltre alla Barilla”, sottolineano i due coordinatori ENEA del progetto,del Laboratorio Modellistica climatica e impatti edel Laboratorio Sostenibilità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari. “I servizi che proponiamo - aggiungono - forniscono informazioni affidabili, aggiornate e su misura per sostenere il processo decisionale nel settore agroalimentare, rendendolo più resiliente ai cambiamenti”.Grazie ai servizi MED-GOLD è possibile prevedere l’effetto dei cambiamenti climatici sudel: l’olivo, la vite e il grano duro. Ad esempio, grazie a un database consultabile attraverso un “cruscotto” interattivo di facile accesso, la cosiddetta dashboard MED-GOLD, un olivicoltore può conoscere quali trattamenti saranno necessari contro i parassiti dell’olivo, quanto olio sarà possibile produrre durante la prossima campagna o in che periodo iniziare l’irrigazione. Allo stesso modo, sono disponibili proiezioni di breve, medio e lungo termine dei principaliin grado di fornire informazioni utili al viticoltore che voglia sapere quale varietà di vite sia più adatta per il clima nei prossimi 30 anni o al produttore di grano che si interroghi sull’impatto dell’azione erosiva delle acque sui terreni o sulle aree più idonee alla produzione futura.“Le sfide socioeconomiche poste dalrichiedono azioni e strumenti per un adattamento dinamico e sostenibile che contribuisca agli obiettivi di mitigazione del 2050 e a quelli di sviluppo sostenibile del 2030. In questo contesto, i servizi climatici settoriali giocano un ruolo chiave nell’offrire agli utenti informazioni climatiche ritagliate su misura delle loro necessità” spiega Dell’Aquila. “Un servizio climatico efficace supporta le decisioni e le azioni di adattamento, riduce i rischi, aumenta la resilienza e, quando possibile, trasforma il cambiamento climatico in un'opportunità. Infatti, i servizi MED-GOLD non mirano solo a ottenere colture con rendimenti più alti e più stabili, ma anche più sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale”, conclude il ricercatore.Per sviluppare la piattaforma insieme agli altri partner del progetto, ENEA ha coinvolto gli utenti in modo da garantire una maggiore rispondenza alle loro specifiche esigenze e aspettative sui dati necessari per proteggere le tre colture tipiche del Mediterraneo. La consultazione della dashboard avviene previa registrazione sul portale di MED-GOLD o accedendo attraverso dashboard.med-gold.eu.“La coltivazione di olivo, vite e grano è fortemente influenzata dall’andamento meteorologico e limitata dal. Il cambiamento climatico sta causando eventi estremi, come ondate di calore e siccità, che sono diventati una grande sfida negli ultimi anni per olivicoltori, viticoltori e granicoltori, e per gli agricoltori in generale”, spiega Ponti. “Ad esempio, il 2014 è stato definito l’anno nero dell’olio italiano, a causa di uno scarsissimo raccolto di olive, generalizzato sule attribuito principalmente all’estremamente anomalo. All’epoca, si pensava che annate terribili come quella del 2014 – che non erano note a memoria d’uomo – non si sarebbero ripetute prima di qualche decennio. Purtroppo, invece, situazioni simili per l’olivicoltura si sono presentate più volte negli anni successivi, e non solo in Italia ma anche in altre zone nel bacino del Mediterraneo. Poiché il clima continuerà a cambiare in futuro, anticipare tali eventi è fondamentale, affinché le nuove pratiche agricole non risultino obsolete ancor prima di essere messe in pratica”, conclude Ponti.