Autostrade per l'Italia aderisce a piattaforma Open-es

(Teleborsa) -un’alleanza di sistema per laproduttive, che fa perno su una piattaforma digitale aperta e gratuita. Open-es, la piattaforma lanciata daassieme a Boston Consulting Group e Google Cloud a inizio 2021 conta oggi circa 4000 aziende appartenenti a 61 settori industriali.Autostrade per l’Italia compie così unnel raggiungimento dei, cioè la neutralità carbonica al 2050, con primo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra Scope 3 al 2030. L’adesione alla piattaforma infatti le consentirà diil processo di, accelerando il raggiungimento dei target di decarbonizzazione.L’ingresso in Open-es consente ad ASPI di svolgere anche unall’interno delle aree di collaborazione della piattaforma, dove le aziende facenti parte dellamettono a fattor comune esperienze, best practice e soluzioni per accelerare il mutuo sviluppo sostenibile. Un percorso virtuoso di reciproco miglioramento, modellato sui quattro pilastri delle Stakeholder Capitalism Metrics del World Economic Forum."Attraverso l’adesione alla piattaforma Open-es, il Gruppo Aspi conferma la propria volontà di giocare un ruolo centrale nella costruzione di un ambiente lavorativo e infrastrutturale basato sui princìpi della sostenibilità, per supportare una crescita economica attenta alle esigenze del pianeta, dei cittadini e delle comunità di riferimento", afferma, Responsabile Procurement & Logistics di ASPI.