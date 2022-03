Banca Ifis, informativa su acquisto azioni proprie

Banca Ifis

Istituto con sede a Venezia

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 21 e il 25 marzo 2022, complessivamente 214.398 azioni ordinarie (pari allo 0,398% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 4.016.804,26 euro.Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito del programma avviato in forza dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 luglio 2021, dell’autorizzazione di Banca d’Italia e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione oggetto del comunicato stampa diffuso il 14 marzo 2022.Gli acquisti sono stati realizzati tramite l'intermediario abilitato Intermonte Sim.A seguito delle operazioni finora effettuate, al 25 marzo Banca Ifis detiene 748.624 azioni proprie pari all'1,391% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, discreta la performance dell', che si attesta a 18,88 euro, in lieve aumento dello 0,43%.