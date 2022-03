Borse europee, i numeri verdi prevalgono su quelli rossi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, dopo le vendite legate all'evolversi della guerra in Ucraina e all'incertezza sui possibili sviluppi sul fronte geopolitico. Nonostante lein corso, gli effetti del conflitto rischiano di durare a lungo e di sommarsi a varie incertezze già in essere a livello globale. "Le prospettive sia per la crescita che per l'inflazione sono offuscate da- hanno scritto gli analisti di PIMCO - Vi erano già diffuse strozzature nelle filiere di approvvigionamento dovute al Covid-19 che incidevano sulla produzione e spingevano al rialzo costi e prezzi in molti settori. L'invasione russa in Ucraina e le conseguenti sanzioni hanno portato ulteriore scompiglio. In aggiunta, i recenti lockdown dovuti a focolai di COVID in alcune aree della Cina potrebbero determinare nuove strozzature nelle filiere globali".L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,098. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.925,9 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,64%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 109,7 dollari per barile, in forte calo del 3,67%.Lieve peggioramento dello, che sale a +152 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,14%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,41%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,41%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,19%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,36%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 27.166 punti.In denaro il(+1,07%); pressoché invariato il(+0,16%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 6,46%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,14%.Svettache segna un importante progresso del 3,01%.Vola, con una marcata risalita del 2,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.di Milano,(+4,47%),(+4,06%),(+3,81%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Tra i dati14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94 punti; preced. 98 punti)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%).