CIR, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato in merito all’avvio del piano di acquisto di azioni proprie, basato sull’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2021 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2022, ha comunica di aver, dal 21 al 25 marzo 2022, complessivamenteal prezzo unitario medio di 0,4081 euro per unpari aAl 28 marzo, CIR possiede un totale di 182.084.980 azioni proprie, pari al 14,26% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.A Piazza Affari, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,62%.