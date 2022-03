Covid, nuove regole dal 1° aprile: ecco cosa cambia

(Teleborsa) -grazie al decreto che ha allentato progressivamente tutte le misure a partire dalla primavera. Ma veniamo alle nuove regole su quarantene, "sorveglianza" e lavoro dopo due lunghi anni di pandemia.Dal 1° aprile laper tutti, anche per i No Vax, nel caso in cui ile venuto in contatto "stretto" con un positivo, mentre si procederà concon mascherina Ffp2 (autosorveglianza significa che si può circolare ed andare al lavoro con occhio di riguardo alla temperatura ed all'insorgere di eventuali sintomi).Regole più elastiche per tutti, dunque, mentre sino ad oggi c'era un distinguo a seconda se si fosse vaccinati o meno (per i vaccinati c'era l'autosorveglianza e per i non vaccinati la quarantena di 5 giorni). Le stesse regole per i No vax valevano per i vaccinati con 1 sola dose o per i vaccinati con due dosi da oltre 120 giorni.vaccinale con tre dosi o è guarito negli ultimi 120 giorni già da ora è prevista soloe l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per 10 giorni.A scuola resta l’obbligo di indossare lae, in caso di emersione di un caso in classe,per 10 giorni e Dad solo per gli studenti contagiati.In caso di comparsa di sintomi (e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto) va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato.potranno tornare subito, in quanto dal 1° aprile per queste categorie basterà il(vaccino, guarigione o tampone) e dal 1° maggio si potrà dire addio anche alla versione base.Lo stesso vale per iche dal 1° aprile potranno accettare anche il green pass base, quindi con solo tampone.