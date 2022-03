DBA Group vende partecipazione in Slovenia. Plusvalenza di 8,6 milioni

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha deciso di, direttamente e indirettamente,all'operatore nazionale sloveno Telekom Slovenije d.d. "La cessione delle partecipazioni del gruppo Actual consente a DBA Group di capitalizzare gli investimenti effettuati negli ultimi sei anni nel settore delle tecnologie e della telematica applicata alla logistica, mantenendo in house il know how e le relazioni con gli stakeholder dei mercati di riferimento", ha affermatodi DBA Group."L'operazione consentirà al gruppo dia supporto della gestione del ciclo di vita delle opere e delle infrastrutture, per cogliere tutte le opportunità del PNRR correlate alle infrastrutture ed alla Transizione digitale, energetica ed ecologica, nell’ambito delle quali le Smart Infrastuctures e i servizi sopraindicati ricopriranno un ruolo fondamentale - ha aggiunto - La liquidità derivante dal deal, oltre a portare in forte attivo la Posizione Finanziaria netta, consentirà al gruppo di crescere nel settore dell'ingegneria e dell'ICT a servizio delle infrastrutture sia per linee interne sia tramite".Il prezzo di cessione del 100% del capitale della società è stato pattuito fra le parti sulla base di un Enterprise Value pari a complessivi 30 milioni di euro da rettificare in base ai valori della PFN e del Capitale Circolante stimati alla data del Closing. Sulla base dei valori preconsuntivi al 31 dicembre 2021, l'equity value dell'operazione sarebbe stato pari a 20,6 milioni di euro. Lestimate su dati preconsuntivi 2021 sono quindiLa Posizione Finanziaria Netta (cassa attiva) stimata su dati preconsuntivi 2021 post cessione è pari a 11,2 milioni di euro. Il Cash in teorico su dati preconsuntivi 2021 è pari a 18,9 milioni di euro (ante costi dell'operazione). I dati finanziari 2022 subiranno una variazione legata al futuro assetto societario e operativo del gruppo, che rendono non più attuali le informazioni previsionali comunicate al mercato e si rifletteranno nel, che la società redigerà nei prossimi mesi.Il. Il titolo ha battuto 1,68 euro per azione alle 9.03, pari a un rialzo del 7%, ed è quindi stato sospeso al rialzo, mostrando un teorico superiore del +10%.