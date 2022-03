Direttore aeroporto Odessa all’evento ACI di Palermo

(Teleborsa) - C’è anchedirettore commerciale dell'aeroporto di Odessa, tra i 200 delegati partecipanti alla 13esima edizione della Conferenza degli aeroporti regionali europei , organizzata da, che ha preso il via a Palermo per concludersi mercoledì 30 marzo.Il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, gli ha conferito la medaglia ufficiale della città. Chegatonyev ha ringraziato apponendo sul libro d’onore del Comune di Palermo la scritta: "Per la pace, per la libertà, gloria a tutti gli amici ucraini e grazie alla città di Palermo". Odessa è una delle città simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina, continuamente sotto attacco e l’aeroporto è uno dei bersagli.