Eni annuncia significativo aumento risorse campo Ndungu in Angola

Eni

(Teleborsa) -. Il pozzo, situato a circa 130 km al largo della costa, è stato perforato 5 km a ovest del pozzo di scoperta Ndungu 1, indcontrando uno spessore netto di 40 m mineralizzati ad olio leggero ed ha confermato la comunicazione idraulica con il pozzo di scoperta.È stata eseguita un'intensa campagna di acquisizione dati per valutare il potenziale complessivo della scoperta, ma i dati preliminari raccolti su Ndungu 2 consentono di stimare undi barili di petrolio equivalente in posto rispetto agli iniziali 250 - 300 milioni.Questo fa di Ndungu, insieme ad Agogo, il maggiore accumulo scoperto neldalla sua assegnazione. Il Blocco è operato da Eni Angola (36,84%) in JV con Sonangol Pesquisa e Produção (36,84%) e SSI Fifteen Limited (26,32%).L’impegno sistematico e continuo nellacondotto da Eni e dai suoi partner negli ultimi tre anni, con il pieno supporto die delle, ha fatto leva su tecnologie all'avanguardia, permettendo di scoprire potenziali aggiuntivi significativi nelle complesse trappole strutturali e stratigrafiche del Blocco 15/06.La fase didi Ndungu è iniziata lo scorsocon un primo pozzo produttore; undi produzione è previsto nel. Lo sviluppo completo di Ndungu sarà ora potenziato grazie a questo significativo aumento della base di risorse.