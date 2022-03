Eurozona, S&P: recessione evitata grazie a slancio ripresa e risparmi

(Teleborsa) - Un'inflazione più elevata, colli di bottiglia prolungati nella catena di approvvigionamento e una minore fiducia causeranno unarispetto a quanto previsto in precedente. Lo afferma S&P Global Ratings, che si aspetta ora una crescita delper la zona euro. Si tratta di un calo di 1 punto percentuale rispetto alla previsione base di novembre. Nel 2023 la crescita del PIL si dovrebbe assestare al +2,6% nel 2023. "Tuttavia,perché l'evoluzione del conflitto rimane incerta", sottolinea l'agenzia di rating. S&P Global vede la crescita italiana nell'anno in corso a 3,1%, al 2,1% nel 2023 e all'1,5% nel 2024.S&P prevede ora chenell'eurozona raggiunga il 5% quest'anno, il 2,2% nel 2023 e circa il 2% da allora in poi. Inoltre, viene stimato che il conflitto in Ucraina ridurrà di circa 1,5 punti ilquest'anno, rispetto alle aspettative di novembre, il che si tradurrà in minori consumi e domanda aggregata.Secondo la ricerca, l'Eurozona affronta lo shock provocato dall'invasione russa dell'Ucraina in una posizione migliore rispetto alla situazione pre-pandemia. Le. È vero che i risparmi in eccesso sono orientati verso le classi di reddito più elevate, ma meno che negli Stati Uniti; inoltre, la politica fiscale cercherà di ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sulle famiglie a basso reddito.Il, con la fiducia dei consumatori vicina a livelli record prima del conflitto. Il tasso di disoccupazione è ora al suo livello più basso dall'introduzione dell'euro nel 1999 e vicino al suo tasso naturale. "Ciò significa che i lavoratori sono in una buona posizione per, il che potrebbe compensare alcune delle maggiori pressioni inflazionistiche sulle loro borse", sottolinea S&P. Buone prospettive occupazionali e risparmi contribuiranno ad attutire lo shock dell'aumento dei prezzi sul potere d'acquisto delle famiglie.Sul lato fiscale, i governi devono ancora spendere gran parte dei loro pacchetti di ripresa per la ripresa post-pandemia. Pertanto, l'agenzia di rating prevede che la maggior parte dell'aumento degli investimenti pubblici avverrà nel 2022 e nel 2023. Per quanto riguarda la politica monetaria, la Banca centrale europea mantiene condizioni di finanziamento molto flessibili. Anche se sta riducendo gradualmente i suoi acquisti netti di attività a 20 miliardi di euro a giugno, "non ci aspettiamo che ciò dia un aumento sostanziale ai tassi a lungo termine, date le dimensioni del bilancio della BCE e i reinvestimenti in corso".I prezzi del petrolio e del gas sono aumentati notevolmente dall'inizio del conflitto, aggiungendosi alle già elevate pressioni inflazionistiche nell'eurozona. Negli ultimi sei mesi, i prezzi dell'energia hanno contribuito a più della metà della pressione inflazionistica principale. "Ora- afferma S&P - Nel frattempo, i costi di input più elevati delle imprese, dovuti a problemi della catena di approvvigionamento, sono stati trasferiti ai consumatori più rapidamente del solito a causa dell'elevata domanda di beni durevoli. Ciò significa che le aziende potrebbero persino essere".