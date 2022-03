Ferrari, operatività su azioni proprie

Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), nell’ambito della sesta tranche del programma di acquisto di azioni proprie annunciata in data 3 marzo 2022, dal 21 al 25 marzo 2022, un totale dial prezzo medio unitario di 190,9762 euro, per unpari aDall’annuncio della Sesta Tranche del programma di acquisto di azioni proprie del 3 marzo 2022 fino al 25 marzo 2022 il corrispettivo totale investito è stato:• 25.819.518,50 euro per n. 142.472 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 9.990.538,84 USD per n. 52.571 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 25 marzo 2022 Ferrari deteneva pertanto 10.623.248 azioni proprie ordinarie pari al 4,13% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dall'1 gennaio 2019 al 25 marzo 2022, il cavallino rampante di Maranello ha riacquistato un totale di 5.503.530 azioni proprie sul EXM e NYSE, escludendo le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 838.373.447,74 euro.Sul listino milanese, oggi, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,90%.