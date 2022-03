Il settore assicurativo italiano è effervescente (+3,19%), andamento sostenuto per Generali Assicurazioni

indice delle società assicurative

(Teleborsa) - Brillante l'andamento dell'. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza del, che rimbalza di 6 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 20.744, dopo un esordio a 20.187,5.Tra i titoli del, bene, con un rialzo del 3,55%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,10%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,83%.Tra i titoli adell'indice assicurativo, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,34%.Composta, che cresce di un modesto +0,84%.