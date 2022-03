Intred, utile 2021 sale a 8,6 milioni. Dividendo di 0,06 euro

Intred

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2021 conpari a 40,4 milioni di euro, in crescita di quasi il 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento è stato sostenuto principalmente dalle vendite di connessioni in, pari a 20,6 milioni di euro, aumentate del 31%. Crescita significativa anche nei(+13% a 7,6 milioni di euro). Calo, come da attese per la scelta strategica volta ad incentivare la clientela al passaggio a connessioni in fibra ottica, per le connessioni in(-20%, con una accelerazione rispetto agli scorsi anni). L'è stato pari a 17,6 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto al 2020 (EBITDA margin al 42,8%), mentre l'si è assestato a 8,6 milioni di euro, in crescita del 41% rispetto a un anno fa."Il 2021 si chiude con unsia in termini di ricavi che di marginalità - ha commentato l'- Gli obbiettivi che abbiamo raggiunto, in un anno molto difficile, ancora fortemente condizionato dal perdurare degli effetti della pandemia da Covid-19, sono motivo di grande soddisfazione per Intred. Nel corso del 2021 siamo riusciti con grande impegno da parte di tutti a lavorare su tutti i progetti, in particolare sul Bando Scuole su cui abbiamo concentrato la maggior parte delle nostre risorse riuscendo così a collegare numerose scuole della Regione Lombardia, in linea con il piano condiviso con Infratel". Proposto unordinario pari a 0,06 euro per azione.Continua la crescita delcon linee dati che al 31 dicembre 2021 sfiorano le 45.000 unità, con una crescita dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Glisono stati pari a 20,5 milioni di euro, concentrati sullo sviluppo della rete che è cresciuta del 96% arrivando a oltre 7.300 km a fine 2021. Larisulta positiva per 5,5 milioni di euro, rispetto a una positiva di 0,4 milioni di euro del 31 dicembre 2020."Inel raggiungimento di obiettivi di crescita anche per l'esercizio in corso, grazie al proseguimento delle attivazioni previste dal bando scuola e al potenziale ad esso connesso in termini di espansione nelle aree di riferimento", ha aggiunto Peli.In relazione allae con particolare riferimento alla crisi russo-ucraina, Intred afferma che "non riscontrano effetti attuali e prevedibili, diretti e indiretti che impattino sulla situazione finanziaria e sui risultati economici, né sulla catena di approvvigionamento". Riguardo ai, l'azienda ha predisposto "adeguati presidi tecnici volti a mitigare eventuali danni alla struttura ed ai flussi informativi".