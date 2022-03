Italo partecipa alla campagna di sensibilizzazione verso l'endometriosi

(Teleborsa) - In occasione del mese dedicato dell’ha deciso di partecipare attivamente avviando unaper i propri dipendenti verso una delle patologie femminili più diffuse e meno conosciute del nostro tempo. L'obiettivo che questa campagna si pone è duplice: diffondere informazioni sull'endometriosi che siano di facile consultazione per tutte le dipendenti, aiutandole così a prendere consapevolezza dei sintomi, ma anche sensibilizzare tutti i colleghi nei confronti di chi lotta ogni giorno contro questa malattia invalidante.Solo aumentando la consapevolezza sul tema dell’endometriosi, favorendone una maggiore comprensione e l’elaborazione di unasi può intervenire ed è quello che Italo ha deciso di fare avvalendosi dell’aiuto di esperti per la propria azienda. Inoltre , vista l’alta percentuale di presenza femminile in azienda, su più di 1.500 dipendenti circa la metà è donna, con un’età media di 34 anni, Italo è convinto con questa iniziativa di riuscire ad aiutare concretamente le proprie lavoratrici supportandole non solo con lama anche in futuro con accordi specifici per visite e convenzioni sul territorio.Questa iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progettograzie al quale Italo si è impegnato e continua a farlo sia per gestire in modo ottimale la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che per promuovere la crescita umana e professionale dei propri dipendenti, mettendoli sempre al centro di ogni decisione con le loro famiglie e l’intera società. Formazione e prevenzione a sostegno di iniziative come questa restano per Italo gli strumenti essenziali per il successo aziendale e, soprattutto, per la creazione di valore umano e professionale nei propri dipendenti.