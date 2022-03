NatWest, governo UK scende sotto 50% per prima volta da salvataggio

NatWest

(Teleborsa) - Ilha ridotto la propriaindella banca. NatWest, che prima si chiamava Royal Bank of Scotland, è stata infatti salvata durante la crisi finanziaria del 2008 con un costo di 45 miliardi di sterline per i contribuenti. I prezzi a cui il governo può vendere le azioni oggi sono comunque di molto inferiori a quelli necessari per uscire in pareggio dall'operazione.NatWest ha concordato con HM Treasury di effettuare undi 549.851.147 azioni ordinarie della società con un valore nominale di 1 sterlina ciascuna al prezzo di 220,5 pence per azione ordinaria, essendo il prezzo di chiusura del 25 marzo 2022. Il corrispettivo totale sarà di 1.212.421.779 sterline. Le azioni ordinarie acquistate rappresentano il(escluse le azioni proprie). L'acquisto fuori mercato dovrebbe essere regolato il 30 marzo 2022.La banca intende annullare tutte le azioni ordinarie acquistate. Dopo la vendita, il