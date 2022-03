Piquadro, operatività su azioni proprie

Piquadro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha reso noto di aver, tra il 21 e il 25 marzo 2022, complessivamenteal prezzo medio di 1,8618 euro, per unpari a, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli azionisti in data 27 luglio 2021.A seguito degli acquisti comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 25 marzo, il produttore italiano di pelletteria detiene 1.530.468 azioni proprie pari al 3,0609% del capitale sociale. 25 marzo 2022.Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1,88 euro.