Rai Way, Pasciucco e Ciccotti lasciano il CdA

Rai Way

(Teleborsa) -, quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la Rai, ha comunicato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione,, e il Consigliere, hanno entrambidalla carica di Consigliere di Amministrazione della Società e, per il primo, anche dall'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione.Pasciucco e Ciccotti erano Amministratori; non erano componenti di alcun Comitato consiliare. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà per le relative opportune valutazioni", si legge in una nota.