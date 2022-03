Sababa Security, risultati oltre target nel 2021. Prospettive positive di crescita

Sababa Security

(Teleborsa) - Il, nel 2021, diè pari a 5,39 milioni di euro, rispetto agli 1,81 milioni dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (+198% YoY), superiore rispetto all’obiettivo stimato di 4,5 milioni riportato all’interno del Documento di Ammissione e in linea a quanto comunicato lo scorso 11 gennaio.delle vendite ammontano a 4,92 milioni con un incremento del +193% rispetto agli 1,68 milioni del 2020.L’ EBITDA (Margine Operativo Lordo), è pari a 0,92 milioni, in aumento del +418% rispetto a 0,18 milioni al 31 dicembre 2020, mentre l’(Risultato Operativo) si attesta a 0,59 milioni (in aumento del 251% rispetto a 0,17 milioni al 31 dicembre 2020).è positivo per 0,57 milioni (in aumento del 421% rispetto a Euro 0,11 milioni del 2020).Laè cash positive e si attesta a Euro 6,83 milioni, rispetto alla PFN cash positive al 30 giugno 2021 pari a Euro 0,20 milioni e alla PFN cash positive di Euro 0,14 milioni al 31 dicembre 2020. L’incremento è dovuto principalmente ai proventi derivanti dalla quotazione sull’Euronext Growth Milan avvenuta a dicembre 2021.dichiara: ", e il fermento che si sta registrando a livello di mercato in questi primi mesi dell’anno,. La drammaticità degli avvenimenti bellici di questi ultimi due mesi e l’instabilità geopolitica che ne è derivata stanno determinando infatti una crescente domanda di sicurezza con un conseguente incremento di prodotti e servizi avanzati contro possibili attacchi cyber".