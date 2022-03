Senza verve l'indice delle aziende sanitarie (+0,65%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

DiaSorin

Amplifon

media capitalizzazione

Pharmanutra

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto al, che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 266.360,1, con un aumento insignificante dello 0,65% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,87% a 882.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,26%.Tra i titoli adel comparto sanitario, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,62%.