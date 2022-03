Technoprobe, utile 2021 sale a 119 milioni di euro. Nessun dividendo

Technoprobe

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nella realizzazione di Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, ha chiuso il 2021 conconsolidati pari ad 391,7 milioni di euro, in crescita del 23.4% rispetto al 2020. Il fatturato è così ripartito: 182,4 milioni di euro in(in crescita del 23,5% rispetto al 2020), 166,7 milioni di euro in Nord America (in crescita del 23,8% rispetto al 2020), 9,6 milioni di euro in(in riduzione del 10,3% rispetto all'anno prima), 33 milioni di euro nel resto d'Europa (in calo del 9,5% rispetto al 2020).L'consolidato è stato pari ad 174,7 milioni di euro (44, 6% dei ricavi), in crescita del 15,3% rispetto al 2020, mentre l'consolidato pari a 119,3 milioni di euro, rispetto a 96,6 milioni di euro nel 2020. La proposta di destinazione dell'utile generato nell'esercizio 2021 non prevede la distribuzione di dividendi, a supporto della strategia di crescita della società. Laconsolidata è pari a 135,5 milioni di euro, rispetto a 121,9 milioni di euro registrati a fine 2020."Siamodei risultati conseguiti nell'anno 2021, in termini di crescita della nostra società, delle sfide intraprese e di come i nostri collaboratori le hanno affrontate - ha commentato l'- Il 2021 ha rappresentato una tappa fondamentale nella vita dell'azienda, confermando altresì l'impegno di Technoprobe in termini di responsabilità sociale nel suo territorio".Per quanto riguarda l', il gruppo sottolinea che i volumi registrati nei primi mesi dell'anno "", in quanto "continua a beneficiare della propria leadership tecnologica e a migliorare i processi produttivi, con l'obiettivo di migliorare i livelli di efficienza e ridurre i costi". In particolare, sono in corso di completamento le installazioni di impianti e l'approntamento delle camere bianche nello stabilimento precedentemente dedicato all'hub vaccinale. Inoltre, sono in corso di completamento, le revisioni al layout dei vari fabbricati che volti al miglioramento della gestione organizzativa e logistica.Technoprobe non ha investimenti e relazioni commerciali con i paesi interessati dalla. Ciononostante, in via cautelativa e al fine di evitare rallentamenti nella produzione, l'approvvigionamento delle materie prime viene realizzato con l'obiettivo di aumentare le scorte di sicurezza. Inoltre, viene reso noto che cominciano a emergere casi di, anche relativamente all'aumento dei costi di trasporto. Analogamente, viene osservato un incremento dei costi energetici., consigliere non esecutivo, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione per motivi di natura personale, con efficacia dalla data odierna.