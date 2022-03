Terna festeggia piano al 2025 e aggiorna record

Terna

(Teleborsa) - Ottima performance in Borsa per il titoloche chiude la seduta odierna ad un prezzo di 7,486 euro per azione in aumento dello 0,94%, aggiornando ildalla quotazione del 23 giugno 2004.Il gruppo, guidato da, ha migliorato il precedente record toccato alla chiusura della seduta del 1° marzo scorso, quando il valore di un’azione della società che gestisce la rete di trasmissione nazionale raggiunse i 7,476 euro.L’andamento del titolo conferma ilall’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 , presentato da Terna lo scorso 24 marzo. L'update del Piano punta a rafforzare il ruolo centrale di Terna quale regista della transizione energetica e prevede una forte accelerazione degli investimenti che, nell’arco di Piano, ammonteranno complessivamente a 10 miliardi di euro.Oggiha alzato da 7,1 a 8 euro il "Target Price" su Terna, confermando la raccomandazione "Outperform" dopo l'aggiornamento del Piano.