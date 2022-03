Trasporti, Aci Europe: riduzione CO2 limitata con spostamento voli a corto raggio su ferrovia

(Teleborsa) - Con l'aumento degli obiettivi globali di, isono stati oggetto di un maggiore controllo, e in particolare l'aviazione. Una soluzione proposta per ridurre le emissioni di gas serra dai trasporti è il trasferimento modale dall'"aria" alla ferrovia. Ciò è già stato incoraggiato sia attraverso massiccinelle infrastrutture ferroviarie sia da divieti e tasse sui voli a corto raggio in alcuni paesi, con potenzialmente altri a seguire. Tuttavia, un nuovocommissionato dalle associazioni aeronautiche europee e condotto dalla società di consulenza economica e finanziaria Oxera, conferma che la misura in cui il viaggio in treno può sostituire il viaggio aereo è limitato. A segnalarlo è Aci Europe, l'associazione commerciale dell'industria europea che promuove gli interessi collettivi degli aeroporti europei.Il rapporto, “”, ha evidenziato il fatto che il quadro è molto più complesso del semplice passaggio da una modalità di trasporto all'altra. La costruzione di nuove linee ferroviarie ha un costo ambientale elevato a causa dellediassociate a la produzione di cemento e acciaio e le emissioni del combustibile utilizzato per la costruzione delle infrastrutture.Lo studio individua anche un impatto significativo sulla biodiversità e danni agli habitat della fauna selvatica come fattori ambientali aggiuntivi.Per molte rotte aeree a corto raggio con una frequenza di traffico inferiore o negli aeroporti senza un buon collegamento ferroviario ad alta velocità, lanon può essere economicamente sostenibile poiché si basa su un modello di business diverso con tassi di occupazione e velocità inferiori. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che i passeggeri passeranno dall'aereo al treno, scegliendo invece di viaggiare in, il che potrebbe portare a maggiori emissioni di CO2.È importante sottolineare che la decarbonizzazione dell'aviazione sarà ben avviata nel momento in cui verrà implementata un'infrastruttura ferroviaria comparabile. Entro il 2030, isaranno sperimentati per la prima volta sulle rotte regionali, riducendo le emissioni di CO2 del 50% per volo in quel segmento di mercato. Pertanto, con la decarbonizzazione sia del settore ferroviario che aereo, il divario tra le emissioni di CO2 aeree e ferroviarie sarà ulteriormente ridotto. Inoltre, poiché sono le rotte con le maggiori probabilità di essere decarbonizzate per prime, i voli a corto raggio all'interno dell'Europa svolgeranno un ruolo significativo nell'introduzione di tecnologie dirompenti a basse emissioni di carbonio, accelerando così una più ampia diffusione della decarbonizzazione."Glie lesono cruciali per lo sviluppo economico e sociale della loro regione, poiché garantiscono che le economie locali possano accedere a centri economici più grandi. Sono fondamentali per la politica di coesione dell'UE e strumenti essenziali per ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali. Il Parlamento europeo stima che il settore dell'aviazione sostiene circa cinque milioni di posti di lavoro e contribuisca con 110 miliardi di euro al PIL europeo all'anno. Se si includono gli effetti indiretti, questi numeri salgono a 12 milioni di posti di lavoro e almeno 700 miliardi di euro di PIL", ricorda Aci Europa nella nota. I capi delle associazioni aeronautiche hanno quindi invitato i responsabili politici a tenere conto di questi fattori ambientali, sociali ed economici quando considerano come ottimizzare la decarbonizzazione delin Europa.