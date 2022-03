Ucraina, nuovo round negoziati in Turchia. Zelensky offre status neutralità

(Teleborsa) - La nuova settimana di guerra si apre con nuoveche echeggiano nell'aria, ma questa volta non è la Russia il mittente. Il Presidente ucrainoin buona sostanzaall forze alleate, accusando la mancanza di coraggio mentre i militari ucraini resistono e muoiono.Zelensky la denunciato il "ping-pong dell’Occidente" che ancora, mentre in Ucraina la gente muore. "L’Ucraina ha bisogno solo dell’1% degli aerei della Nato e dell’1% dei carri armati, non chiederemmo di più. Abbiamo già aspettato 31 giorni", afferma il Presidente, aggiungendo "isono in contatto costante con loro, la loro determinazione, il loro eroismo e la loro fermezza sono sorprendenti. Se solo coloro che hanno pensato per 31 giorni a come consegnare dozzine di jet e carri armati".Frattanto, si sta organizzando un, grazie all'accordo raggiunto fra il Presidente turcoed il leader russo V. L'incontro fra le delegazioni ucraina e russa è in calendarioad Istanbul. Nel corso del colloquio telefonico Erdogan ha detto a Putin che è necessario un cessate il fuoco "al più presto possibile" e che "la Turchia continuerà a contribuire in tutti i modi" per arrivare a questo risultato.E proprio alla vigilia dei negoziaticome parte di un accordo di pace con la Russia. "Lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo", ha detto il Presidente, aggiungendo "per quanto ricordo hanno iniziato la guerra per questo".Sul fronte della battaglia sul campo laucraina è riuscita ae la Russia ha ritirato le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative.