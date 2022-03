Ucraina: oltre 200 bombardamenti nella regione di Kharkiv in 24 ore. Domani colloqui a Instanbul

(Teleborsa) - Alla vigilia dei, il cui inizio è previstoprosegue senza tregua la guerra in Ucraina con. Nelle ultime 24 – secondo quanto ha riferito ilsu Telegram – lecon artiglieria e mortai, con lanciarazzi multipli e Tornado con munizioni a grappolo vietate.A seguito dei bombardamenti russi e degli attacchi aerei a Kharkiv, – ha reso noto il– sono stati distrutti 1.177 condomini e, dall'inizio dell'offensiva russa, sono stati distrutti nella città anche 53 asili nido, 69 scuole e 15 ospedali.Sempre nelle ultime 24 ore – riferisce il– ci sono stati. "I distretti di Bucha (comunità di Irpin, Bucha, Makariv, Borodyan, Dmytriv), Brovarsky (comunità di Velikodimersk), Vyshgorod (comunità di Dymersk, Ivankiv) hanno subito i danni maggiori a causa dei bombardamenti", ha affermato Pavliuk. Le direzioni più pericolose, secondo Pavliuk sono l' autostrada Zhytomyr, Bucha - Irpin - Gostomel, Nemishayeve, la comunità di Dmytriv, la comunità di Makariv, a nord del distretto di Vyshgorod, il territorio di alcuni insediamenti Baryshivska, Kalityanska, la comunità di Velikodimerskaya."Le forze russe si stanno riorganizzando ma non sono in grado di avanzare in nessuna direzione in Ucraina – ha detto in una conferenza stampa il–. Ad oggi, il nemico sta raggruppando le sue forze, ma non può avanzare da nessuna parte in Ucraina . Le forze russe stanno cercando di rafforzare le posizioni che già detengono e stanno cercando di sfondare le difese di Kiev, ma non hanno speranze di catturare la capitale". Secondo i dati diffusi su Twitter dal. Questo – sottolinea Podoliak – dimostra un'intensità estremamente elevata di combattimenti e motivazione dei militari. Per raddoppiare/triplicare il numero di perdite irreversibili per la Russia, è necessario aumentare notevolmente la fornitura di proiettili ai sistemi di artiglieria pesante e a lungo raggio".Ad oggi – secondo le stime della– l'. I costi – ha precisato la ministra – si riferiscono ai danni alle infrastrutture, alla perdita di crescita economica e ad altri fattori. Circa 8mila km di strade e 10 milioni di metri quadrati di alloggi sono stati danneggiati o distrutti a causa dei combattimenti.In vista dei negoziati di domani ilha affermato di esserecome parte di un accordo di pace con la Russia. Parlando dell', lanciata da Zelensky per creare un gruppo di Paesi capace di dare una risposta entro 24 ore in caso di aggressione, l'ha spiegato che "di questo gruppo dovrebbero far parte i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, più la Germania, il Canada, la Turchia e anche l'Italia".Oggi ilnel corso della conversazione telefonica odierna con Zelensky, ha ribadito il fermo sostegno del Governo italiano alle autorità e al popolo ucraini e la piena disponibilità dell'Italia a contribuire all'azione internazionale per porre fine alla guerra e promuovere una soluzione durevole della crisi in Ucraina.