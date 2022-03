Vantea SMART, raddoppiano i ricavi nel 2021. Dividendo di 0,03 euro

Vantea SMART

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha chiuso il 2021 conpari a 34,1 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto all'esercizio precedente grazie al costante contributo dell'area Cybersecurity e al significativo impulso dato dall'area Food&Beverage. L'è passato da 1,8 milioni di euro a 3,6 milioni di euro, registrando una crescita del 99% e confermando undel 10,7%. L'è risultato pari a 1,8 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato del 2020, dove si attestava a 1,4 milioni di euro (in virtù anche di componenti non ricorrenti)."La crescita, perfettamente in linea con gli originali obiettivi del management, non è una sorpresa perché si fonda sulla natura innovativa dell'azienda - ha commentato l'- Riteniamo di poter proseguire sullo stesso trend poiché le linee di business a più alto rendimento esprimeranno pienamente le loro potenzialità solo nei prossimi anni". Propostoordinario unitario di 0,03 euro ad azione.Laè passata da 0,3 milioni di euro a 4,2 milioni di euro. Il peggioramento è dovuto alla acquisizione di ESC 2 S.r.l. avvenuta il 30 giugno 2021 e alla formazione di un credito fiscale di 2,6 milioni non liquidato nel corso dell'esercizio. Ildi gruppo è pari a 12,3 milioni di euro, in incremento rispetto a 5,2 milioni di euro registrato al 31 dicembre 2020.Per quanto riguarda il, Vantea SMART afferma che l'area Cyersecurity continuerà a crescere "in maniera omogenea e senza strappi, seguendo e presumibilmente superando la crescita del mercato". Inoltre, nel primo semestre si concluderà "un importante step produttivo della SuiteX, che avrà ricadute sui ricavi nel secondo semestre". Sul, il gruppo ha intavolato attività esplorative con alcuni soggetti operanti nell'area IT e nell'area del Food & Beverage.