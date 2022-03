Covid, nelle ultime 24 ore 99.457 positivi e 177 morti

(Teleborsa) - Aumentano i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ilriportarispetto ai 30.710 di ieri. Le vittime sono 177 (ieri 95).Complessivamente sonoe in totale sono 14.496.579 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 159.054.Rimane stabile il saldo tra entrate e uscite inconpazienti ricoverati e 46 gli ingressi giornalieri. I ricoverati neisonoovvero 244 in più rispetto a ieri. I dimessi e i guariti sono 13.070.647, con un incremento di 87.297 rispetto a ieri.Sonoper il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 211.535. Il, in aumento rispetto al 14,5% di ieri.