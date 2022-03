doValue, Goretti: prevediamo aumento NPL, ben posizionati per nuovi mandati

doValue

Mediobanca





(Teleborsa) - "Sicuramente già a inizio anno, che sono state in piedi in Italia fino alla fine del 2021. La situazione di aumento dei tassi di interesse, di inflazione e in ultimo anche questo conflitto in Ucraina e le varie sanzioni applicate alla Russia non potranno fare altro chesui bilanci delle banche". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022 ", organizzata da Virgilio IR e"La regolamentazione a contorno continua a essere molto stringente per cui le banche continueranno a gestire in modo proattivo i loro bilanci, facendo pulizia e facendo cessioni ove necessario. Per cui come doValue siamo", ha aggiunto il manager della società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati.Guardano all'esercizio passato, Goretti ha spiegato che "ilin termini di nuovo Gross Book Value (GBV), con 15 miliardi di mandati tra contratti flusso e nuovi mandati. È stato un anno di ripresa post Covid e sicuramente l'attività operativa si è normalizzata dopo i vari lockdown e anche l'attività dei tribunali e delle aste è ritornata ai livelli fondamentalmente pre-pandemia"."Il nostroha superato ampiamente il 4%, quindi siamo ritornati oltre i livelli che abbiamo avuto nel 2019 - ha evidenziato l'Head of Investor Relations - La società è tornata anche a un'ottima: a livello di EBITDA Margin abbiamo raggiunto il 35%, partendo dal 30% del 2020, e abbiamo una forte pipeline di mandati al momento su cui stiamo lavorando, in particolare nella regione ellenica".A gennaio la società ha presentato il Piano Industriale 2022-2024 , che prevede una crescita organica in tutte le regioni e una strategia di M&A incentrata su consolidamento, ampliamento del mercato di riferimento e innovazione. "Il piano è stato presentato a fine gennaio, per cui adesso si tratta di eseguirlo al meglio - ha sottolineato Goretti - È un piano che vede sicuramente una pipeline molto importante in Grecia e Cipro, ma soprattutto anche uno slancio maggiore verso la tecnologia, l'automazione dei processi, il miglioramento della produttività, tutto volto a rendere doValue".