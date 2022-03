Iren, risultati in forte crescita: utile netto a 303 milioni e EBITDA oltre il miliardo

Iren

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati al 31 dicembre 2021, che confermano un ulteriore anno di crescita, con un(+10%) ed undi euro (+9,3% rispetto a 415 milioni di euro al 2020). Risultati ottenuti in uno scenario altamente sfidante, grazie al rafforzamento del modello di business multiservizio, alla crescita organica relativa agli investimenti effettuati negli ultimi anni e all’ampliamento del perimetro di consolidamento.L'esercizio chiude con un(+26,7%), influenzato da un provento fiscale non ripetibile di circa 32 milioni di euro.Sono stati realizzatidi euro (+5%), finanziati dalla generazione di cassa in modo da mantenerein linea con lo scorso anno a 2.906 milioni di euro (-1,4% rispetto a 2.948 milioni di euro al 31/12/2020)."Le difficoltà dell’anno 2021 relativamente a fattori esogeni al Gruppo, non hanno rallentato lo sviluppo di Iren", dichiara, Presidente di Iren, ricordando che i risultati in crescita sono "da ricondurre principalmente all’efficace gestione delle attività in portafoglio, alle competenze delle oltre 9.000 persone presenti nel Gruppo e alla dotazione impiantistica che ogni anno si rinnova".Il Vicepresidente di Irenha sottolineato che questi risultati "sono stati affiancati dalla crescita di tutti gli indicatori di sostenibilità", mentre l'Adha posto l'accento sulla "resilienza del modello multi-business del Gruppo e l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare la volatilità dello scenario energetico, garantendo ai nostri clienti prezzi del gas e dell’energia elettrica inferiori in media del 30% rispetto a quelli di mercato."I risultati del 2021 e le azioni già implementate nei primi mesi del 2022 - ha sottolineato - confermano la validità del quadro strategico coerente con gli attuali mainstream di settore e anticipano ibche saranno anche sostenuti da un’accelerazione degli investimenti nelle rinnovabili per aiutare il Paese nella transizione energetica. Pertanto, anche per quanto concerne il dividendo per azione, proponiamo una crescita del 10,5% sul 2021 anticipando in parte quanto previsto nel Piano Industriale per il 2022”. Il CdA ha proposto infatti unper azione.