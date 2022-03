Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale, confortata dalla speranza di una soluzione positiva dei negoziati per l'Ucraina, che si tengono in Turchia, e in prudente attesa del report sul mercato del lavoro, in arrivo questa settimana. Ilsale dello 0,27%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Balza in alto il(+1,58%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,9%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,67%),(+1,23%) e(+0,74%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,56%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,31%),(+2,03%),(+1,76%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Tra i(+8,51%),(+8,03%),(+6,37%) e(+5,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,39%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,29%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.