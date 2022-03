Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

finanziario

energia

Boeing

Nike

Salesforce.Com

Visa

Chevron

Caterpillar

DOW

JD.com

Booking Holdings

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

AirBnb

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street che segue l'accelerazione delle piazze europee sull'ottimismo per gli esiti del nuovo round di negoziati tra Russia ed Ucraina . Colloqui definiti "costruttivi" da parte di Mosca Russia che ha annunciato una drastica riduzione delle operazioni militari nei pressi di Kiev.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 35.338 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,13% rispetto alla chiusura della seduta precedente.In denaro il(+1,48%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,16%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,92%),(+1,57%) e(+1,30%). Il settore, con il suo -2,97%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,03%),(+2,66%),(+2,62%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.(+6,17%),(+5,70%),(+4,44%) e(+4,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,09%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 18,4%; preced. 18,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,3%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 107 punti; preced. 110,5 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 438K unità; preced. 475K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 7,1%; preced. 2,3%).