Reevo, Giannetto: rischi cyber in aumento, clienti chiedono protezione dati

(Teleborsa) - "Il 2021 si è chiuso con una crescita importante, per noi è stato un anno molto buono. La crescita dei ricavi è stata organica e nell'ambito della crescita della marginalità: questo ci ha consentito di incrementare sia la marginalità nominale che percentuale, in un modo che ci aspettavamo". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR eNel 2022 Reevo - Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato sul mercato Euronext Growth Milan - punta a crescere nei mercati in cui è già presente e in Europa, attraverso partnership strategiche e una maggiore presenza nella PA anche grazie alle gare legate al PNRR. ", che sono il nostro canale di vendita che ci poi consente di erogare i nostri servizi agli utilizzatori finali e anche partecipando a, come le ultime a cui abbiamo partecipato - ha affermato il CEO - Questo sicuramente sarà un driver importante per noi".Intanto, continua lo scouting dell'azienda per potenziali operazioni di M&A. "Guardiamo a diversi target, sicuramenteed è una cosa che stiamo stiamo facendo attivamente - ha detto Giannetto - Stiamo guardando diverse opportunità nell'ambito cloud e cyber, che poi sono i nostri due core business, che portiamo in maniera congiunta sul mercato".Con il conflitto in Ucraina sono aumentati i rischi per la cyber-sicurezza a livello internazionale. "I nostri clienti ci chiedono di proteggere i loro dati le loro applicazioni - ha spiegato il CEO - Noi lo facciamo con un bundle di servizi tra cloud e cyber. Sicuramenteanche in virtù delle vicissitudini macroeconomiche che stiamo vivendo in quest'ultimo mese. Questo per noi è un momento di estrema attenzione, per cui cerchiamo di comunicare questa attenzione anche i nostri clienti e ai nostri business partner".Per il 2022 Reevo si aspetta "un anno ancora di crescita sicuramente, sia perchée stanno proseguendo in questa direzione e sia perché è il mercato a cui ci rivolgiamo - le medie imprese - sono ancora una grande prateria da percorrere".