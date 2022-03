Relatech, utile netto adjusted 2021 in aumento a 5,3 milioni

Relatech

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2021 con undi euro, in crescita del 38% rispetto ai 24,3 milioni dell’anno precedente. Il Valore della Produzionesi attesta acirca, nel caso di consolidamento di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA dal 1 gennaio 2021.si attestano amentre quellicirca, in crescita del 52% rispetto al 2020. Nel 2021, la crescita endogena dei ricavi delle vendite, a parità di perimetro con il 2020, è pari a circa il 20%.è pari a 6,9 milioni di euro e risulta in crescita del 18% rispetto ai 5,9 milioni del 2020, mentre l’EBITDA reported risulta pari a 5,3 milioni. L’EBITDA adjusted proforma è pari a 7,3 milioni in crescita del 24% rispetto al 2020.è pari a 4 milioni, con una flessione del 3,5%, e l’EBIT adjusted proforma a 4,1 milioni sostanzialmente in linea con il valore del 2020. Tale risultato è stato influenzato da una crescita della quota di ammortamenti dovuta ai maggiori investimenti.circa rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (Euro 3,2 milioni), mentre il risultato netto reported si attesta a Euro 3,6 milioni (+43% rispetto al 2020). Il Risultato Netto adjustedproforma del Gruppo è pari ad 5,4 milioni.Laal 31 dicembre 2021 risulta pari 1,7 milioni (cassa), con una liquidità di cassa pari ad 11 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 pari ad euro 50 mila euro (cassa).